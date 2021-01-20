Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor

20.01.2021 07:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:50
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor

AFYONKARAHİSAR'da model ve maket otobüs koleksiyonculuğu yapan şehirlerarası otobüs bilet satış acentesi sahibi Tufan Yaşık (38), koleksiyonunu ilerleyen günlerde müzeye dönüştürme hedefi olduğunu anlattı.

AFYONKARAHİSAR'da model ve maket otobüs koleksiyonculuğu yapan şehirlerarası otobüs bilet satış acentesi sahibi Tufan Yaşık (38), koleksiyonunu ilerleyen günlerde müzeye dönüştürme hedefi olduğunu anlattı.

Afyonkarahisar'da 1998 yılında ilk model ve maket otobüsünü alan, sonrasında koleksiyonculuğa merak salan şehirlerarası otobüs bilet satış acentesi sahibi Tufan Yaşık, çocukluğunda otobüslerin arasında büyüdüğünü aktardı. Kendi imkanları ve dostlarının katkıları ile koleksiyonunu genişleten Yaşık, irili ufaklı 400 civarında model ve maket otobüse sahip.

Koleksiyonunu, otogarda babasından devraldığı yazıhanesinde sergileyen Yaşık, 23 yıldır otobüs firmalarına bilet kestiğini, zamanla meraka dönüşen otobüslerin model ve maketlerini toplamaya başladığını söyledi. Koleksiyonuna Afyonkarahisar- Akşehir arasında çalışan ve 1960'lı yıllarda halk arasında 'Nuh'un Gemisi' diye adlandırılan Sauer model otobüs maketiyle başladığını belirten Yaşık, "Otobüs maketi koleksiyonu oluşturma merakım çocukluk dönemimde başladı. Otobüslerin arasında büyüdüğüm için 'Bu otobüslerin de oyuncağı var mıdır, maketi var mıdır' diye araştırdım. 1998 yılında oluşturmaya başladığım koleksiyonumda şu anda irili ufaklı 400 maket otobüs var. Daha da artacak. Koleksiyonumdaki ilk gözağrı otobüslerim, 98 yılında aldıklarım. Daha sonra ülkemizde güncel, şehirlerarası otobüslerin birebir maketlerini biriktirdim ve biriktirmeye de devam ediyorum" diye konuştu.'KOLEKSİYONUMU OTOBÜS MÜZESİ GİBİ TASARLAMAYI DÜŞÜNÜYORUM'Koleksiyonu ile ilgili ileriye dönük planlarını da anlatan Yaşık, "Tabi nasip olursa, geliştirdiğim ve geliştirmeye devam ettirdiğim koleksiyonumu otobüs müzesi ve ulaşım müzesi gibi tasarlamayı düşünüyorum" dedi.

Koleksiyonunda 81 ilde hizmet veren firmalara ait otobüslerin maketinin bulunduğunu aktaran Yaşık, "Koleksiyonumda ağırlıklı olarak şehirlerarası yolcu taşımacılığında günümüzün ve geçmiş tarih otobüsleri bulunuyor. 81 ilimizin kendi otobüs firmaları, kapanan ve güncel çalışmakta olan firmalar, birebir yollarda görebildiğimiz maketleri ve modelleri bulunmaktadır" diye konuştu.


Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor
Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Stjepan Tomas Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maket otobüs koleksiyonunu, müzeye dönüştürmeyi hedefliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 07:54:07. #1.14#
title