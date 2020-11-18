Makbule Sarı kimdir? Makbule Sarı neden öldürüldü?

Evinde yalnız yaşayan Makbule Sarı isimli yaşlı bir kadının domuz bağıyla öldürülmesinin ardından cinayetin detayları merak ediliyor. Peki, Makbule Sarı neden öldürüldü? Makbule Sarı kimdir?

Kan donduran bir cinayete kurban giden Makbule Sarı'nın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Makbule Sarı, vatandaşların merak konusu olurken Makbule Sarı neden öldürüldü? Makbule Sarı kimdir, konuları merak edildi.

MAKBULE SARI KİMDİR?

Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı'yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde yapılan incelemede ise para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Morg ve Gasilhane'sine kaldırıldı.

MAKBULE SARI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Eve giren katillerin evi talan edildiği evden değerli eşyaların aldığı belirtildi. Müge Anlı Makbule Hanım'ın evinde 300.000 ile 500.000 TL parasının olduğunun iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi.

Makbule Sarı'nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.