Makas attı, 6 araç birbirine girdi
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Makas attı, 6 araç birbirine girdi

Makas attı, 6 araç birbirine girdi TEM'de feci zincirleme kaza TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

13.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:18

Makas attı, 6 araç birbirine girdi

TEM'de feci zincirleme kaza

İSTANBUL - TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. Çevresindeki araçlara çarparak durabilen sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle 6 araç birbirine girerek yolu trafiğe kapattı.Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken bir sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Makas attı, 6 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA

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