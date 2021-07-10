Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu
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Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu Kaçak tütüncülere polis baskını kamerada Afyonkarahisar'da polis kaçak tütüncülere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda boş ve doldurulmuş makaronları özel bölmeli masanın içerisinde buldu.

Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu

Kaçak tütüncülere polis baskını kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis kaçak tütüncülere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda boş ve doldurulmuş makaronları özel bölmeli masanın içerisinde buldu. Polisin baskından sonra yaptığı arama ile makaronları ele geçirmesi ise polis kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri B.A. isimli şahsın tütüncü dükkanı olarak faaliyet gösterdiği iş yerine baskın düzenledi. Baskında şahsın iş yeri ve aracında arama yapan ekipler 138 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ile 60 bin adet bandrolsüz doldurulmuş makaron ele geçirdi. Baskında doldurulmuş makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümlerine zulalanmış halde bulundu. Makaronların ele geçirilme anı ise polis kamerasına tarafından anbean kayıt altına alındı.

Olayın ardından B.A., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu
Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu
Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu
Makaronlar özel yapılmış masanın gizli bölümünde böyle bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Karakaş

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