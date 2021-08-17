Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı

Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 12 katlı binanın en üst katında boya yaparken iskeleyi taşıyan makaralardan biri arızalanınca mahsur kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler, yarım saatlik çalışmayla çatıya çekilerek kurtarıldı.

ANTALYA'da 12 katlı binanın en üst katında boya yaparken iskeleyi taşıyan makaralardan biri arızalanınca mahsur kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler, yarım saatlik çalışmayla çatıya çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Meydan Kavağı Mahallesi 1567 Sokak'ta meydana geldi. Boya ustası Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik kardeşler, 12 katlı binanın kuzeydoğusuna bakan cephesini boyamak için iskeleye çıktı. Boyacı kardeşler 12'nci kattayken birden elektrik gitti. Kısa süre sonra elektrik geldi ancak bu kez iskeleyi taşıyan makaralardan biri arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Çelik kardeşler, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait merdivenli araç, Çelik kardeşlere ulaşamayınca, itfaiyenin Hürriyet istasyonundan 40 metre merdivenli başka bir araç istendi.Bu arada, yetkililer binanın çatısına çıkarak, havada asılı kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşleri, iskelenin uç kısmından çatıya çekti. Yüreklerin ağza geldiği kurtarma çalışmasını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.Yaşadıklarını anlatan Ahmet Çelik, "Önce elektrik gitti. İskeleyi hareket ettiren tuşa bastık ama iskelenin makaralarından birisi kendi kendine bizi yukarıya çekti ve asılı kaldık. Üzerimizdeki güvenlik tertibatı vasıtasıyla bizi yukarıya çektiler" dedi.

İbrahim Çelik de emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldıklarını ifade ederek, "O an korku yaşadık tabii ki ama itfaiye gelmeseydi sıkıntı yaşayabilirdik" diye konuştu.


Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Asansör boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mustafa Er Merve Çoban Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 18:04:32. #1.16#

title