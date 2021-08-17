Makara arızalanınca 12'nci katta mahsur kalan boyacı kardeşler kurtarıldı

ANTALYA'da 12 katlı binanın en üst katında boya yaparken iskeleyi taşıyan makaralardan biri arızalanınca mahsur kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler, yarım saatlik çalışmayla çatıya çekilerek kurtarıldı.

ANTALYA'da 12 katlı binanın en üst katında boya yaparken iskeleyi taşıyan makaralardan biri arızalanınca mahsur kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler, yarım saatlik çalışmayla çatıya çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Meydan Kavağı Mahallesi 1567 Sokak'ta meydana geldi. Boya ustası Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik kardeşler, 12 katlı binanın kuzeydoğusuna bakan cephesini boyamak için iskeleye çıktı. Boyacı kardeşler 12'nci kattayken birden elektrik gitti. Kısa süre sonra elektrik geldi ancak bu kez iskeleyi taşıyan makaralardan biri arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Çelik kardeşler, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait merdivenli araç, Çelik kardeşlere ulaşamayınca, itfaiyenin Hürriyet istasyonundan 40 metre merdivenli başka bir araç istendi.Bu arada, yetkililer binanın çatısına çıkarak, havada asılı kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşleri, iskelenin uç kısmından çatıya çekti. Yüreklerin ağza geldiği kurtarma çalışmasını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.Yaşadıklarını anlatan Ahmet Çelik, "Önce elektrik gitti. İskeleyi hareket ettiren tuşa bastık ama iskelenin makaralarından birisi kendi kendine bizi yukarıya çekti ve asılı kaldık. Üzerimizdeki güvenlik tertibatı vasıtasıyla bizi yukarıya çektiler" dedi.

İbrahim Çelik de emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldıklarını ifade ederek, "O an korku yaşadık tabii ki ama itfaiye gelmeseydi sıkıntı yaşayabilirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin