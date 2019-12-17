: MAK Danışmanlık şirketi: Bir partiye 24 Haziran'da oy veren seçmenin yüzde 25'i "kararsıza" geçmiş durumda

17.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:40

Politik ve gündem araştırmaları yapan MAK Danışmanlık şirketi, yaptığı saha çalışmasıyla halkın politikadaki nabzını tuttu. Araştırmaya dair ilk izlenimleri, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat twitter hesabından yaptı.

"DRAMATİK DÜŞÜŞ KESİN!"

MAK Danışmanlık Başkanı Ali Kulat, AK Parti'yi işaret ederek, "Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan'ın parti oyları halen sağlıklı ölçülemiyor ama bir partiye 24 Haziran'da oy veren seçmenin yüzde 25'i "kararsıza" geçmiş durumda. Bu dramatik düşüş kesin! O seçmen geri döner mi? Yeni partilere mi gider? Onu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ GÖRDÜĞÜ RAĞBETİ KAYBETTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne referandumda EVET oyu veren kesimin dörtte birinin karar değiştirdiğini belirten Kulat, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçiş referandumunda EVET diyen seçmenin yüzde 25'lik oranı bugün referandum olsa HAYIR diyecek. Seçmenin önüne "güçlendirilmiş parlamenter sistem" gelse ciddi oranda EVET diyecek" şeklinde devam etti.

"MUHALEFETTE YÜKSELİŞ YOK"

İktidarın dramatik düşüş yaşamasına rağmen, kararsızların muhalefet cephesine kaymadığını belirten Kulat, "O partideki dramatik düşüşe ve seçmenin "kararsıza" kaymasına rağmen muhalefet partilerinde ciddi bir yükseliş yok.

Bazı parti liderleri, bizzat lider, "ilk kez" bu düzeyde eleştiriliyor. Karizma liderlik yerini oyun kurucu lidere bırakıyor.

"50+1 AK PARTİ'YE ZARAR VERİYOR"

Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yüzde 50+1 şartına, AK Partili seçmenin bakış açısını şu ifadelerle dile getirdi:

"Ak Partili seçmenin yarısı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yüzde 50+1 şartının yanlış olduğunu, 50+1 şartının Ak Parti'ye ciddi zarar verdiğine inanıyor."

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