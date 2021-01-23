MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekun sahaya indiği ilk kez görüyoruz
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MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekun sahaya indiği ilk kez görüyoruz

23.01.2021 00:20 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:36

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçim ve iktidara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kulat, "18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet, bu tempoyla devam ederse erken seçim olur" dedi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabından iktidara ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"ERKEN SEÇİM OLUR"

Twitter'dan yaptığı paylaşımda AK Parti'nin 18 yıllık iktidarın muhalefet karşısında ilk defa defansta savunma yaptığını dile getiren Kulat, erken seçim olabileceğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz. Muhalefet; "sahada olmaya şu anki kararlılıkla devam ederse" bu yoğun temponun yansıması erken seçim olur. İktidara gelince ilk kez ofansif politika yerine defans yapıyor."

MAK Danışmanlık: 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde muhalefetin topyekun sahaya indiği bir dönemi ilk kez görüyoruz
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekun sahaya indiği ilk kez görüyoruz

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