Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncuları ve Maide'nin Altın Günü özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maide'nin Altın Günü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maide'nin Altın Günü konusu, özeti ve Maide'nin Altın Günü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maide'nin Altın Günü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Maide'nin Altın Günü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maide'nin Altın Günü filmini izleyecek olanların merak ettiği Maide'nin Altın Günü konusu nedir, Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler ve Maide'nin Altın Günü özeti gibi konuları inceliyoruz.
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncu Rolü
Ezgi Mola Maide/ Melike
Mesut Can Tomay Yağmur
Demet Gül Sevda
Hilmi Özçelik Güngör
Gülhan Tekin Gülseren
Nalan Olcayalp Sermin
Selma Arıkan Aheste
Songül Yılmaz Aysel
Dilek Genç Nurten
Fisun Bilo Aynur
Aysun Tekeli Suzan
Emre Yetim Polis amiri
Nazmi Sinan Mıhçı Taksici