Maide'nin Altın Günü filmi konusu nedir? Maide'nin Altın Günü oyuncuları ve Maide'nin Altın Günü özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maide'nin Altın Günü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maide'nin Altın Günü konusu, özeti ve Maide'nin Altın Günü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maide'nin Altın Günü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maide'nin Altın Günü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maide'nin Altın Günü filmini izleyecek olanların merak ettiği Maide'nin Altın Günü konusu nedir, Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler ve Maide'nin Altın Günü özeti gibi konuları inceliyoruz.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu Rolü

Ezgi Mola Maide/ Melike

Mesut Can Tomay Yağmur

Demet Gül Sevda

Hilmi Özçelik Güngör

Gülhan Tekin Gülseren

Nalan Olcayalp Sermin

Selma Arıkan Aheste

Songül Yılmaz Aysel

Dilek Genç Nurten

Fisun Bilo Aynur

Aysun Tekeli Suzan

Emre Yetim Polis amiri

Nazmi Sinan Mıhçı Taksici