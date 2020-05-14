Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi.
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Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi.

Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi.
14.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:21

Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi... Kurtarılınca da neden çatıya çıktım bende anlamadım dedi

Sivas'ta üç katlı apartmanın çatısında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı, şahsın çatıya neden çıktığını ise kimse anlayamadı

SİVAS - Sivas'ta üç katlı apartmanın çatısında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı, şahsın çatıya neden çıktığını ise kimse anlayamadı.

Edinilen bilgilere göre olay, Eskikale Mahallesi Hocaimam sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Osman Korkmaz ismindeki 33 yaşındaki şahıs, geçtiğimiz gece saatlerinde çıktığı çatıdan inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerime bildirdi. Çatıda mahsur kalan şahıs, İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu başlayana dek bağdaş kurarak çatıda kurtarılmayı bekledi. Korkmaz, polis ekiplerinin neden çatıya çıktın sorusuna 'Bende anlamadım' diyerek cevap verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıda mahsur kalan şahsı, kurtardı. Çevredeki vatandaşlar ise Covid-19'u hiçe sayarak kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Şahsa neden çatıya çıktığının sorulması üzerine vatandaşların kendisini çatıya kitlediğini söylemesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi.

Kaynak: İHA

Manşet

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