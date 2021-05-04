Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi
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Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi

İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kuşu doğaya salan küçük kızın mutluluğu yüzünden okundu Sultangazi'de yaşayan 7 ile 10 yaşındaki iki kardeş, karşı binanın camında sıkışan kuşu görüp itfaiyeye haber verdi.

Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kuşu doğaya salan küçük kızın mutluluğu yüzünden okundu

İSTANBUL - Sultangazi'de yaşayan 7 ile 10 yaşındaki iki kardeş, karşı binanın camında sıkışan kuşu görüp itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kurtardığı kumruyu gökyüzüne salan kardeşlerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Sungur Sokakta yaşayan 7 yaşındaki Hiranur ve 10 yaşındaki ağabeyi Musab, evlerinin bahçesinde oynarken karşı binadaki pencerede bir kuşun sıkıştığını fark etti. İki kardeş önce babaları Hüseyin Bayram'a, ardından da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla minik kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

Sabırsızlıkla kurtarılan kuşu bekleyen iki kardeş önce başını okşayarak sevdiler ardından ise 7 yaşındaki Hiranur kuşu doğal yaşamına saldı kuşun uçup gitmesi ile mutluluktan uçtu uçtu diye bağırıp zıplayarak sevinen küçük kızın o anları ise kameraya yansırken görenlerin ise yüreklerini ısıttı.

Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi
Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi
Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi
Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

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