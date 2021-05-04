Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi

Mahsur kalan kuşun kurtarılmasına en çok onlar sevindi İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kuşu doğaya salan küçük kızın mutluluğu yüzünden okundu Sultangazi'de yaşayan 7 ile 10 yaşındaki iki kardeş, karşı binanın camında sıkışan kuşu görüp itfaiyeye haber verdi.