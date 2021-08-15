Mahsur kalan felçli hastayı itfaiye eri sırtında taşıdı
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Mahsur kalan felçli hastayı itfaiye eri sırtında taşıdı

Mahsur kalan felçli hastayı itfaiye eri sırtında taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle evinde mahsur kalan biri yatağa bağımlı iki vatandaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle evinde mahsur kalan biri yatağa bağımlı iki vatandaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine ambulans ve sedye ulaştırılamadığı için yatağa bağımlı hastayı itfaiye eri sırtında taşıyarak güvenli alana ulaştırdı.

Ordu'da 13 Ağustos'ta akşam saatlerinde başlayan yağışlar aralıklarla devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi yağışların olumsuz etkilerini azaltmak için tüm ekip ve ekipmanları ile sahada etkin bir mücadele veriyor. Yağışların dün gece itibari ile devam ettiği Ünye'de teyakkuz halinde olan ekipler, ilçenin Kaledimi Mahallesi'nde aşırı yağışlar dolayısıyla evinde mahsur kalan bir ailenin yardımına koştu. Olayı haber alır almaz harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Ekipleri, biri yatağa bağımlı iki vatandaşın kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile mahsur kalan vatandaşlara ulaşan ekipler ailenin güvenli bir alana tahliyesini sağladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özverili çalışması ile kurtarılan yatağa bağımlı hasta, olay yerine ambulans ve sedye ulaştırılamadığı için itfaiye personelinin sırtında taşındı. - ORDU

Mahsur kalan felçli hastayı itfaiye eri sırtında taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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