24.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:28

Sivas'ın Gürün ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti.



Edinilen bilgiye göre, olay Gürün ilçesi Yolgeçen köyü güzergahında meydana geldi. Aldığı ihbarını değerlendiren 112 Sağlık ekipleri, düşerek kolu kırılan 1 yaşındaki Ferhunde Ş.'yi evinden alıp hastaneye ulaştırmak için ambulans ile harekete geçti. Yoğun kar ve tipiye yakalanan ambulans güzergahta mahsur kaldı. Sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. İlçe Özel İdaresine ait ekipler, iş makinesi ile ambulansı kurtarmayı başardı. Yol açılarak kolu kırılan bebek alınarak Gürün Devlet Hastanesine ulaştırıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA