Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kimdir?

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile 2018 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında 'Miss Turkey Universe 2018' unvanına sahip olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Sibel Can konserine, Kanal D'de ekrana gelen Magazin D Yaz'ın eski sunucusu Tara de Vries ile gitti. Peki, Peki, Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kimdir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül 1989 yılında Gölgem Bazencir ile evlenmiş, Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi'nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitirdi. Mahmut Kırmızıgül'ün, özel hayatında da arkadaşları tarafından sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir genç olduğu biliniyor.

Gölgem Bazencir, Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi ile çocukları Mahmut Kırmızıgül babasının yanında büyüdü. Mahmut Kırmızıgül geçmişte Mahsun Kırmızıgül'ün kaybettiği abisinin adını taşımaktadır.

Mahmut Kırmızıgül'ün şimdi ne işle uğraştığı ise bilinmemektedir.