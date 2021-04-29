Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın
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Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın

Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Koronavirüs salgının patlak vermesi ile hayatımızın merkezine yerleşen aşı tartışmalarına Mahsun Kırmızıgül de dahil oldu. Sosyal medya hesabından normale dönmenin yolunun aşıdan geçtiğini belirten Kırmızıgül, "Türklerin bulduğu aşıyı alın" ifadelerini kullandı.

Bir dönem yapmış olduğu muhalif çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Mahsun Kırmızıgül'den aşı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"TÜRKLERİN BULDUĞU AŞIYI ALIN"

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomik nedenlerden dolayıhayatları bitmiş, uçurumun kenarında olan milyonlar var.İnsanların en zor zamanlarında içi boş siyasi kavgaları, gündem değiştirme çabalarını bir kenara bırakın.İnsanlar ölüyor.Normale dönmenin yolu aşıdan geçiyor. Türklerin bulduğu aşıyı alın" ifadelerini kullandı.

İşte Mahsun Kırmızıgül'ün o paylaşımı;

Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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