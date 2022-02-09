İSTANBUL-MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İSTANBUL (DHA) - Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandıktan sonra İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontrolleri tamamlanan Yeşil, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil, İstanbul'a getirildi. İstanbul'a getirilen Yeşil Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL-MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İSTANBUL-MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE BURSA'DA YAKALANAN SECCAD YEŞİL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bayrampaşa Devlet Hastanesi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Bursa, Güncel, Haberler

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