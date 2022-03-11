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Mahmutbey Gişelerinde trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mahmutbey Gişelerinde trafik durma noktasına geldiİSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL (İHA) - Mahmutbey Gişelerinde trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada kar nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, Mahmutbey Gişeleri Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.Trafikte kalan Hamza Karagöz, "Trafik kitlendi muhtemelen ileride kaza var. Bugün ve yarın kar var inşallah hakkımızda hayırlısı olur" dedi.

Hastalarına yetişmeye çalışan Tekin Tunaay, "Bayrampaşa'ya gidiyorum. Hastanede ortopedi uzmanıyım acil hastalar beni bekliyor. Fakat yetişemiyorum. Bu trafiğe bir çözüm bulunmalıydı.

Mahmutbey Gişelerinde trafik durma noktasına geldi

Mahmutbey Gişelerinde trafik durma noktasına geldi

Mahmutbey Gişelerinde trafik durma noktasına geldi

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - 3. Sayfa

Mahmutbey, İstanbul, Tragger, kar, 3. Sayfa, Genel, Yerel, Haberler

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