Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer şarkıları filmleri!
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Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer şarkıları filmleri!

Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer şarkıları filmleri!
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Bugün yayınlanacak İbo Show konuğu Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer şarkıları filmleri! Mahmut Tuncer çocukları! Detaylar haberimizde.

Bugün yayınlanacak İbo Show konuğu Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer şarkıları filmleri! Mahmut Tuncer çocukları! Detaylar haberimizde.

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Mahmut Tuncer 5 Mayıs 1961, Şanlıurfa doğumlu Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucudur. Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Karakeçililer'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır. Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

MAHMUT TUNCER ALBÜMLERİ

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

MAHMUT TUNCER FİLMLERİ

Yeşil Deniz (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşier (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli? Mahmut Tuncer şarkıları filmleri! - Haberler
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