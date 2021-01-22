Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem'den ses getiren pozlar

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem, söz ve müziği Onurr'a ait olan 'Tabu' adlı yeni teklisiyle geliyor. Fazla kilolarından kurtulan Gizem'in yeni teklisi için verdiği pozları çok konuşulacak cinsten...

Sony Music etiketiyle yarından itibaren tüm dijital platformlarda yerini alacak olan Tabu'nun aranjesi ise Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Şarkının video klip yönetmenliğini de Murat Joker yaptı.





Kaynak: Snob Magazin