Mahmut Çorumlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Mahmut Çorumlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'nun hayatı ve biyografisi!

Mahmut Çorumlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'nun hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında KOM Daire Başkan Mahmut Çorumlu geliyor. Peki, Mahmut Çorumlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mahmut Çorumlu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli merak ediliyor. Mahmut Çorumlu'nun kariyeri, hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz...

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, KOM Daire Başkanı'dır. Mahmut Çorumlu 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı.

Mahmut Çorumlu doğum tarihi : 1968

Mahmut Çorumlu kaç yaşında : 53 yaşında

Mahmut Çorumlu nereli : Afyonkarahisar

Mahmut Çorumlu mesleği ne : KOM Daire Başkanı

Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı.2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi.

2019 Eylül ayındaKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut ÇORUMLU iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Mahmut Çorumlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler
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