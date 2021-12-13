Mahmum nerede çekiliyor? Mahkum dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Mahkum dizi çekimleri nerede yapıldı?
Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. Fox TV ekranlarında haftada 2 gün olarak yayınlanacak olan Mahkum dizisi nerede çekiliyor? Mahkum dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Mahkum dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte bilgiler...
Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum dizisi nerede çekiliyor? Mahkum hangi ilimizde çekiliyor? Mahkum dizisi hangi ilçede çekilmektedir?
Mahkum dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve ilçelerinde çekilmektedir.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
Elçin Sangu
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak
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