FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan olan Mahkum dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Mahkum 'Zeyno' Alara Bozbey kimdir? Mahkum Zeynep gerçek adı nedir? Alara Bozbey kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Alara Bozbey nereli?

Mahkum Zeyno kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni dizi Mahkum'un her bölümü büyük beğeni topluyor. Dizinin büyük ses uyandırmasının ardından araştırılan konular arasında oyuncuları da yerini aldı. Mahkum Zeynep gerçek adı nedir? Alara Bozbey kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM ZEYNO KİMDİR?

Mahkum dizisindeki sahneler izleyici meraklandırıyor. Sevilen dizideki Zeynep karakteri araştırılıyor. FOX'ta yayınlanan dizide Zeynep'e Alara Bozbey hayat veriyor.

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey, 20 Şubat 1986 tarihinde Litvanya'da dünyaya geldi. Bir süre Litvanya'da yaşadıktan sonra annesinin evlenmesi üzerine Türkiye'ye gelen Alara Bozbey; Türk vatandaşlığı alarak Aliona olan ismini Alara olarak değiştirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Yabancı Damat dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme, Karadağlar, Adanalı, Prenses Perfinya, Hepsi 1, Evimin Erkeği ve Arka Sokaklar dizilerinde rol almıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; Can Yaman, Özge Gürel, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Türkü Turan, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan gibi bir çok ünlünün yer aldığı Dolunay dizisinin kadrosunda yer almış ve Demet karakterini canlandırmıştır.

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