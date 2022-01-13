Mahkum Sasha kimdir? Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum Savaş ve Barış aynı kişi mi canlandırıyor? Savaş Yesari ve Barış Yesari kimdir, aynı mı, gerçekte kim canlandırıyor?

MAHKUM SAVAŞ KİMDİR?

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

MAHKUM BARIŞ KİMDİR?

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

MAHKUM SAVAŞ VE BARIŞ AYNI KİŞİ Mİ CANLANDIRIYOR?

Evet, Mahkum dizisinde Savaş Yesari ve Barış Yesari karakterlerini aynı kişi canlandırmaktadır. Savaş ve Barış karakterini "İsmail Hacıoğlu" canlandırmaktadır.

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu (d. 30 Kasım 1985, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi. Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.

Sahip olduğu ödüller

16. Sadri Alışık Ödülleri "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan

40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Filmleri

2001 - Bana Şans Dile - Çağlar

2003 - Karşılaşma - Osman

2005 - Anlat İstanbul - Fiko

2006 - Sınav - Mert

2007 - Kabadayı - Murat

2008 - Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 - Vali - Sarp Uçar

2009 - Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 - Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 - Sonsuz Bir An - Volkan

2010 - Çakal - Akın

2011 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 - Meryem - Murat

2015 - Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 - Kafes - Mehmet Sipahi

2017 - Ayla - Süleyman Dilbirliği (gençliği)

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Mehmet Tunç

2019 - Şuursuz Aşk - Yusuf

2022 - Kesişme: İyi ki Varsın Eren - Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik

Televizyon dizileri

Koçum Benim (2002)

Bir İstanbul Masalı (2003-2005)

Beyaz Gelincik (2005-2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gece Sesleri (2008)

Şüphe (2011)

Firar (2011)

Osmanlı Tokadı (2013)

Zeyrek ile Çeyrek (2015)

Kayıtdışı (2017)

Mehmetçik Kut'ül Amare (2018)

Çocuk (2019-2020)

Zümrüdüanka (2020)

Hükümsüz (2021)

Mahkum (2021-)

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