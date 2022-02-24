Mahkum hangi kanalda, saat kaçta? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor? Yeni bölüm ne zaman?
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Fox TV'nin yeni dizisi Mahkum bugün ilk bölümü ile ekranlara geldiği günden itibaren büyük beğeni topluyor. Başrolünde Onur Tuna ile İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı yapım Mahkum hangi kanalda, saat kaçta? Mahkum dizisi hangi günler yayınlanıyor? Peki, Mahkum yeni bölüm ne zaman?
Mahkum hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Mahkum dizisi hangi gün yayınlanacak? Mahkum ne zaman? Mahkum dizisi yeni bölümleri hangi gün? Mahkum dizisinin yeni bölümü Salı günü mü yoksa Perşembe günü mü yayınlanıyor?
"Mahkum Yeni Bölümleriyle Her Perşembe Akşamı FOX'ta!" Mahkum dizisi her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 14 Aralık Salı günü ekranlara gelse de bundan sonraki tüm yeni bölümleri Perşembe günleri yayınlanacaktır.
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari
Seray Kaya
Melike İpek Yalova : Büge
Hayal Köseoğlu : Sasha
Hakan Karsak