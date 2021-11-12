Mahkum avukat Seray Kaya kimdir? Avukat gerçek adı nedir? Seray Kaya kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?
FOX TV ekranlarında yayın hayatına çok yakında başlaması beklenen Mahkum dizisinin oyuncuları araştırılıyor. Mahkum avukat Seray Kaya kimdir? Avukatın gerçek adı nedir? Seray Kaya kaç yaşında, dizileri, filmleri neler? soruları bu kapsamda merak ediliyor. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek yapımda oyuncu kadrosu da büyük merak topluyor. Seray Kaya nereli?
Mahkum'avukat' Seray Kaya kimdir? sorusu, yeni dizi Mahkum'un fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Avukatın gerçek adı nedir? Seray Kaya kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?
Mahkum dizisinde avukat rolünde gördüğümüz isim daha önce Kadın dizisinde büyük beğeni toplayan Seray Kaya'dır.
4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı.
Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.
Seray Kaya, Kadın dizisindeki rolüyle izleyenleri ekran başına topluyor.
Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin'in oynadıkları "Gülümse Yeter" dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur
2017 – Kadın (Şirin) (TV Dizisi)
2016 – Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)
2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)
2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)
2012 – Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012
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