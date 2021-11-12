Mahkum avukat Seray Kaya kimdir? Avukat gerçek adı nedir? Seray Kaya kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

Mahkum'avukat' Seray Kaya kimdir? sorusu, yeni dizi Mahkum'un fragmanının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Avukatın gerçek adı nedir? Seray Kaya kaç yaşında, dizileri, filmleri neler?

MAHKUM AVUKAT KİMDİR?

Mahkum dizisinde avukat rolünde gördüğümüz isim daha önce Kadın dizisinde büyük beğeni toplayan Seray Kaya'dır.

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı.

Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti. Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

Seray Kaya, Kadın dizisindeki rolüyle izleyenleri ekran başına topluyor.

Şu ana kadar herhangi bir sinema filminde rol almayan oyuncu, son olarak 2016 yılında Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil, Erkan Sever, Evrim Doğan, Uğur Kurul, Aslı Altaylar ve Pamir Pekin'in oynadıkları "Gülümse Yeter" dizisinde Gül karakterini canlandırdı. Şimdilerde, Fox Tv'de yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Şirin Sarıkadı karakterini canlandıran 27 yaşındaki Seray Kaya 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur

Seray Kaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Kadın (Şirin) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012

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