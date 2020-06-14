Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi Yerel mahkeme, yollarını kestikleri kadınların elbiselerini yırtmak suretiyle saldırıda bulunanların "cinsel saldırıda" bulunmadığı hükmünü verdi. Davacıların avukatı karara itiraz edince Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu ve sanıkların "çocuğa cinsel istismar" suçundan yargılanmalarına hükmetti.

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, 4 arkadaşın önünü kesti. Kimlik sorma tartışması kısa sürede kavgaya dönünce kendisini polis olarak tanıtanlar gruptaki 3 kızı yakınlardaki köprünün altına götürdü ve istismar etti. Talihsiz kız ifadesinde "Üzerimdeki elbiseyi aşağıya çektiğinde göğüslerimi sıkarak tırnaklarını geçirdi" dedi. Ancak mahkeme saldırganlar için "Cinsel istismar yok" dedi. Yargıtay ise kararı bozdu.

Ankara'da 22 Temmuz 2012'de Ahmet A., kız arkadaşları G.A., S.K. , G.K. ile bir parkta eğlendikten sonra evlerine giderken önlerini polis olduğunu söyleyen 3 kişi kesti. Ahmet A. kendilerini polis olarak tanıtan Soner A., Emrah C. ve Yener G.'ye kimlik sorunca tartışma yaşandı. Huzursuzluk yaşanınca kızlar uzaklaşmak istedi ancak 3 saldırgan kızları köprünün altına götürmek istedi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE OLAY SONA ERDİ

Kızlar direnince Soner A, şiddete başvurdu S.K.'nın elbisesinin yakasında tutarak aşağıya çekti. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona erdi. Mağdurlar daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

"GÖĞÜSLERİMİ SIKTI, TIRNAKLARINI GEÇİRDİ"

16 yaşındaki S.K. ifadesinde, "Üzerimdeki elbiseyi aşağıya çektiğinde göğüslerimi sıkarak tırnaklarını geçirdi" dedi.

G.K. da ifadesinde, kız kardeşine saldırıldığını görünce araya girdiğini belirterek, "Belimden tuttu ve kendisine doğru çekti, göğüslerimi sıktı, vücudumu kendi vücuduna yapıştırdı" sözleriyle olayı anlattı.

MAHKEME: İSTİSMAR YOK

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, üç sanık hakkında 'cinsel saldırı', 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Sanıklardan Yener G.'nin beraatına karar veren mahkeme diğer iki sanığa, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7'şer yıl hapis verirken, sanıkların cinsel istismar ve cinsel saldırı suçu işlemediklerine hükmetti.

Dosyanın avukatının karara itiraz etmesi sonrası Yargıtay 14. Ceza Dairesi kararı bozdu ve iki sanığın çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti.