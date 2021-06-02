Mahkemede kan donduran anlar! Kalemle boğazını kesti, kanlar içerisinde kaldı
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Mahkemede kan donduran anlar! Kalemle boğazını kesti, kanlar içerisinde kaldı

Mahkemede kan donduran anlar! Kalemle boğazını kesti, kanlar içerisinde kaldı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Belarus'un başkenti Minsk'te bir mahkemede siyasi tutuklu Stepan Latypov, duruşma sırasında kalemle boğazını kesmeye çalışınca bir anda kanlar içinde kaldı.

Belaruslu siyasi tutuklu Stepan Latypov, geçtiğimiz Eylül ayında Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolarda tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından bugün mahkemeye çıkan Latypov, hapiste 51 gün boyunca işkence gördüğünü, üzerine atılan suçlamaları kabul etmemesi halinde ailesi ve akrabaları hakkında dava açılacağı tehditlerine uğradığını belirttikten sonra duruşmada, elinde bulunan tükenmez kalemle şah damarını kesmeye çalıştı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Bir anda kanlar içinde kalan 41 yaşındaki Latypov, kapalı tutulduğu demir parmaklıklı bölümde yer alan ahşap bankın üstüne yığıldı. Mahkeme salonunda bir anda şaşkınlığa uğrayan görevliler, kilitli bulunan demir parmaklıklı bölüme girebilmek için bir müddet anahtar aramak zorunda kaldı. Mahkeme salonundakilerin olayın şokuyla çığlıklar attığı anlarda ise Latypov'un bilincini kaybettiği gözlendi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Latypov'un yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyat alındığı ve şu an durumunun iyi olduğu bildirildi. Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya Latypov'un mahkeme salonundaki intihar girişimine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, Belarus'taki devlet terörünün, baskılar ve işkencelerin bir sonucudur. Bunu hemen durdurmalıyız" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONRASI KARIŞIKLIK DEVAM ETTİ

Öte yandan Belarus'ta, geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından Lukaşenko karşıtı protesto gösterileri patlak vermiş, gösterilere katılan birçok kişi ise gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen gösterilerde tutuklanan Stepan Latypov'a ise, kamu düzenini bozmak, ayaklanmaları organize etmek, güvenlik güçlerine karşı gelmek ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmişti. Latypov, kendisine yönelik suçlamaların asılsız ve politik temelli olduğunu ifade etmişti.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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