Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi

21.11.2019 23:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:19

54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Gürcan Dağdaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisi hakkında açtığı hakaret davasının ilk duruşmasında, mahkemenin Gökçek'in mal varlığının incelenmesi kararı aldığını duyurdu.

Kapatılan Refah Partisi'nden iki kez milletvekili seçilen ve 28 Şubat'ta sona eren Refahyol Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı görevini yürüten Gürcan Dağdaş, kendisi hakkında hakaret davası açan Melih Gökçek ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Davanın ardından konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gürcan Dağdaş, "İ.Melih Gökçek'in şahsıma açmış olduğu hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. İ.Melih duruşmaya katılmadı! Hakim talebim üzerine; İ.Melih'in mal varlığının araştırılması için tapuya ve bankalara yazı yazılmasına ve mal beyanlarının incelenmesine karar verdi" ifadelerini kullandı.