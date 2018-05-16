Mahkeme Hapse Mahkum Etti, Çağatay Ulusoy'un Netfilix Dizisindeki Rolü Tehlikeye Girdi
Uyuşturucu davasında hapse mahkum edilen Çağatay Ulusoy hakkında verilen karar; çekimleri devam eden Netfilix dizisindeki rolünü de tehlikeye attı.
Çağatay Ulusoy yargılandığı uyuşturucu davasında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza kesinleşirse Ulusoy, 1 yıl 9 ay hapis yatacak.
Ulusoy hakkında verilen ceza başrolünde oynadığı Netfilix dizisi Muhafız'ı da yakından ilgilendiriyor.
ÇEKİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Uluslararası dijital TV platformu Netflix'in ilk Türk dizisi olan Muhafız'ın çekimleri hız kesmeden devam ediyor.
Dizinin başrolünde ise ünlü oyuncu Çatay Ulusoy var. Çağatay Ulusoy hakkında verilen hapis cezası ise tüm planları alt üst etti. Ceza kesinleşirse Ulusoy 1 yıl 9 ay hapis yatacak; yani setten yaklaşık 2 yıl uzak kalmış olacak.
BAŞROLE BAŞKA BİR İSİM GEÇEBİLİR
Bu durumda dizinin çekimleri duracak mı, ya da başrolde yeni bir isimle mi çekimler devam edecek bilinmiyor.
Konuyla ilgili Çağatay Ulusoy ve Netfilix'ten yapılacak açıklamayı bekliyor.
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bunu zindana atınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Reis bunu Kudüs e gönderCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İlyüminyati nin oynunu bunlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yakın da af çıkacak yine dört ayak üstüne düştü cezadan kurtulurCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır