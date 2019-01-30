Mahkeme, Caner Toygarlı Hakkında Kararını Verdi

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hakkında şiddet ve hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulan Caner Toygarlı, mahkemede beraat etti.

EŞİNİN EVDEN KAÇTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Katıldıkları evlilik programında tanışan Caner Toygar Berke Toygar, evlendikten kısa süre sonra aralarında geçimsizlik baş gösterdi. Berke Toygar, eşinin kendisine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Caner Toygar hakkında Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 2.Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan habere göre, mahkeme Caner Toygar'ın beraatine karar verdi. Caner Toygar, daha önceki duruşmada 3 ay evli kaldıklarını, eşinin bu süre içinde 2-3 kez evde kaçtığını söylemişti.