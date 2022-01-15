Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği sırada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım - Haberler
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Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği sırada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım

Haberler.com - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma, bir vatandaşın isyanıyla yarıda kaldı. Esas sorunun işsizlik olduğunu söyleyen adam "Vallahi ben açım şu anda." dedi. Toplantı sonrası vatandaşla bir arayan gelen Mahir Ünal ise sosyal medya hesabından "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Kendisini dinledim, bu bilgileri o verdi." ifadelerini paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Önce Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Ünal, daha sonra da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Mahir Ünal'ın konuştuğu sırasında salonda bulunan bir vatandaş, yüksek sesle ülkede esas sorunun işsizlik olduğunu söyledi. Yaşadığı sıkıntıları anlatmaya başlayan vatandaş, "Kendim de AK Parti'deyim. Sayın bakanım ülkede esas meselemiz işsizlik. Vallahi ben açım şu anda." dedi.

Ünal ise bu sırada araya girerek "Sözlerimi bitirebilir miyim güzel kardeşim. Konuşma yapıyoruz burada." ifadelerini kullandı. Vatandaş ise sözleri sonrası parti görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

Toplantı sonrasında vatandaşla bir arayan gelen Mahir Ünal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bu ses hakikatin ve milletin sesi değil. Çiftliği olan, bir kısmını devletin hibe desteği ile aldığı 100 koyunu varmış. Adıyaman belediyesinden de maddi destek almış bir vatandaşımız. Toplantı sonrası kendisini dinledim. Bu bilgileri o verdi. Hakikat kazanacak, siz kaybedeceksiniz."

Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği sırada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım

İkilinin görüşmesinde çekilen videoda da vatandaş; belediyeden 3 bin lira yardım aldığını, Sosyal Yardım Vakfı'ndan ise üzerine kayıtlı 100'e yakın hayvan olduğu için destek alamadığını belirtiyor.

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Yorumlar (4)
ferhat atmaca:ortada olan bir gerçeği nereye kadar inkar edeceksiniz. sizi buraya getiren 15 temmuzda arkanızda duran insanlar yarı yolda bırakıldı. cevapları sandıkta emin olun büyük olacak. Cevap Yaz 15 82 Yayından Kaldır
Atilla Han:Bu açlar helvadan yaptiklari kendi putlarını yiyecek yakinda Cevap Yaz 52 27 Yayından Kaldır
Ayhan Doğan:dışarıya atmamıştırlar adam açım dediya muhtemelen yemeğe götürmüşlerdir Cevap Yaz 29 73 Yayından Kaldır
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Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği sırada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım

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