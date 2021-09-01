Mahir ne demek? Mahir anlamı ne?
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Mahir ne demek? Mahir anlamı ne?

Mahir ne demek? Mahir anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mahir, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mahir ne demek? Mahir anlamı ne? İşte, Mahir kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mahir kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mahir anlamı ne? Mahir ne demek?

MAHİR NE DEMEK?

(ma:hir), Arapça mahir

1. sıfat Becerikli, yetenekli: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

"Erkek aldatmakta çok mahirsin." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat Uzman, işini iyi bilen, usta: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"Hiçbir hareketi tanımıyor, sadece mahir bir madrabaz edasıyla çıkarına bakıyor." - Etem İzzet Benice

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