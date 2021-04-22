Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
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Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti Şarkılarını 6 dilde söylemesiyle ün yapan Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, son albümünün klip çalışması için hayran olduğu İstanbul'u tercih etti.

Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti

İSTANBUL - Şarkılarını 6 dilde söylemesiyle ün yapan Lübnan kökenli İsveçli Müslüman şarkıcı Maher Zain, son albümünün klip çalışması için hayran olduğu İstanbul'u tercih etti.

'Thank You Allah', 'Forgive Me', 'Ya Nabi Salam Alayka' ve 'Maşaallah' adlı eserleriyle İslam aleminin en bilindik sanatçıları arasında yerini alan Maher Zaim, yeni şarkısı 'Huwa Ahmedun' ile yine dikkatleri üzerine çekti. Lübnan asıllı İsveçli sanatçı Maher Zain son çıkan albümünde bulunan ve 12 Mayıs'ta tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunacağı şarkısı Huwa Ahmedun için de rotasını İstanbul'a çevirdi. Klibi 4 ülkede çekmek için kollarını sıvayan Zain, Mısır, Tunus ve Beyrut'tan sonra Türkiye'ye geldi. Yer ve mekan için İstanbul'un tarihi dokusunu da kullanmak isteyen sanatçı, Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Ortaköy Camii ve Galata Kulesi, Galata Köprüsü tercih etti.

İlgiden çekimlere ara verildi

1 haftalık ön hazırlık sürecinden sonra 23 kişilik ekibin yer aldığı çekimlere ilgide oldukça yoğun oldu. Yaşanan yoğunluktan dolayı klip çekimine zaman zaman ara verildi. Hayranlarını kırmayan ünlü sanatçı herkesle tek tek ilgilenip fotoğraf çektirerek de mütevazi kişiliğini gözler önüne serdi.

Maher Zain: "Bu coğrafya beni büyülüyor"

İstanbul'a olan sevgisi ve hayranlığını her zaman dile getiren Maher Zaim, "İstanbul beni büyülüyor. Bu güzel şehir benim huzur ve maneviyat duygularımı besliyor. Burada olmaktan çok mutluyum. İstanbul çok güzel" dedi.

Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti
Maher Zain hayran olduğu İstanbul'da klip çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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