Mahallenin huzur ve güvenliği için metruk bina yıkıldı
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Mahallenin huzur ve güvenliği için metruk bina yıkıldı

24.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:04
Mahallenin huzur ve güvenliği için metruk bina yıkıldı

Adıyaman'da madde bağımlısı kişilerin kullanmaması için metruk haldeki iki binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da madde bağımlısı kişilerin kullanmaması için metruk haldeki iki binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Turgut Reis mahallesi 148. Sokakta bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'ın talebiyle, Adıyaman Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Mahallenin huzur ve güvenliği, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için belediye ekipleri iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, ekipleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için hizmete devam edeceğiz. Bu süreçte desteklerini ve yardımlarını bizlerden esirgemeyen Valimiz Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanımız Süleyman Kılıç ve Emniyet Müdürümüz İbrahim Ergüder'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahallenin huzur ve güvenliği için metruk bina yıkıldı
Mahallenin huzur ve güvenliği için metruk bina yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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