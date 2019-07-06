Mahalleli ayağı kopan leyleğin yardımına koştu

Adıyaman'da ayağı kopan yaralı leylek mahalle sakinleri tarafından bakımı yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ailesiyle birlikte pikniğe giden Mehmet Yıldırım, Atatürk Barajı Sitilce Mevkiinde yol ortasında ki leyleği fark etti. Aracından inen Yıldırım, sol ayağı kopan yaralı leyleği aracına koyarak evine getirdi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesine getirdiği leyleği gören mahalle sakinleri leyleğe sahip çıktı.

Leyleğin bir gün boyunca bakımını yapan ve besleyen mahalle sakinleri yaralı leyleğin tedavisini yapmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kozan ve görevli personel, yaralı leyleği Şanlıurfa'da bulunan rehabilitasyon merkezine göndermek üzere teslim aldı.

Mahalle sakini Yusuf Polat, yaralı olarak bulunan leyleğin ilk bakımını yaptıktan sonra yetkililere ulaştıklarını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA