Mahalle sakinleri üst geçit istiyor

22.09.2019 15:32

Sinop'un Korucuk Mahallesi sakinleri, sürekli kaza yaşandıklarını belirttikleri yollarına cep ve üst geçit yapılmasını istedi.



Sinop il merkezine bağlı Korucuk Mahalle sakinlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup, sıklıkla kaza yaşandıklarını ifade ettikleri yollarına çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinleri adına konuşan İrfan Dinç, "Bizler Korucuk Mahalle sakinleri olarak şehir merkezinden Korucuk Mahallesi'ne ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Mahallemizde ne bir cep, ne de üst geçit var. Karşıdan karşıya güvenli geçmek istiyoruz. Mahallemizde yaşlı büyüklerimiz ve küçük kardeşlerimiz de yaşıyor. Bölgemizden geçen ve 5 şeritli olan bu yolu her gün korkuyla geçmek zorunda kalıyoruz. Yani trafik konusunda büyük bir güvenlik sorunu yaşıyoruz. Bulunduğumuz güzergahta birçok kaza meydana geliyor. Korucuk mahalle sakinleri olarak hepimiz bu yol üzerinde çok acı kazaların yaşandığına şahit olduk. Artık her gün korku içerisinde yaşamak istemiyoruz. Mahalle sakinleri olarak bulunduğumuz noktaya acilen cep ve üst geçit istiyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Mahalle sakinleri olarak konuyla ilgili toplu imza kampanyası başlatıyoruz" dedi.



Dinç'in açıklamalarının ardından yaklaşık 30 kişilik grup imza kampanyasına destek verdi. - SİNOP

Kaynak: İHA