Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun

11.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:57
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde araçların park yapmasını engellemek amacıyla kaldırıma koyulan beton bariyerlere, takılması sonucu düşerek yaralanan Recep Dimaoğlu, beton bariyerlerin kaldırılmasını isterken, aynı mahalledeki esnaflar ve vatandaşlar ise beton bariyerlerin olmasından...

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde araçların park yapmasını engellemek amacıyla kaldırıma koyulan beton bariyerlere, takılması sonucu düşerek yaralanan Recep Dimaoğlu, beton bariyerlerin kaldırılmasını isterken, aynı mahalledeki esnaflar ve vatandaşlar ise beton bariyerlerin olmasından memnun olduklarını belirtti.

Erenler Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Recep Dimaoğlu yolda yürürken beton bariyere takılarak düştü. Elindeki cam kavanozun kırılması sonucu elinde ve kolunda cam kesikleri oluşan Dimaoğlu, 4 saatlik bir ameliyata girdi ve kesikler için 30 dikiş atıldı. Dimaoğlu, taşların gereksiz olduğunu ve kaldırılması gerektiğini ifade ederken, çevredeki esnaflar ve mahalle halkı ise beton bariyerlerin zararının olmadığını, parkları engellediğini belirtti.

Esnaf Sinan Salih Ak, "Bu taşlar esnaflar için yapılmış bir olay. Sonuçta bu taşlar yapılmamış olsa buradan araba parkından geçilmeyecek ve bize zorluk yaratacak. Amcamıza da geçmiş olsun diyorum. Bu taşların bize zararı yok. Biz yıllardır burada esnaflık yapıyoruz. Çocuklarımız burada oyun oynuyorlar ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık bu taşlardan dolayı. Bu olay için de biraz dikkatsizliğin neden olduğunu düşünüyoruz" dedi.Taşların insanlara biraz zorluk yaşattığını söyleyen Emre Göz, "Bu taşlar insanlara biraz zorluk yaratabiliyor. Bir vatandaşımız da dikkat etmediği için taşlara takılarak birkaç defa düşmüş. 30 dikiş atılması üzücü bir durum. Yaşlılar ve engelliler için de bu taşlar zorluk yaratabiliyor. Ama bu taşların da çok engeli olduğunu düşünmüyorum. Arabaların, yayaların yürüdüğü kaldırımları işgal etmemeleri için yapılmış ve bence etkili de oldular. Ama bu tarz olayların yaşanması üzücü" diye konuştu.

Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun
Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

İlgili Haberler

KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
KIRKLARELİ - Mahalle sakinleri karantinadakiler için seferber oldu
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİ HASTA SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU
AVCILAR'DA MAHALLE SAKİNLERİ HASTA SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU
İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
İzmit Kabaoğlu Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Başak Dizer Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahalle sakinleri beton bariyerlerden memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 17:08:44. #1.14#
title