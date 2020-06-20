Mahalle arasındaki otluk alan yandı Adıyaman'da mahalle arasındaki boş arazideki otluk yangını korkuttu.

Adıyaman'da mahalle arasındaki boş arazideki otluk yangını korkuttu.

Yangın, Mara Mahallesi Kilise yanındaki boş arazide meydana geldi. Boş arazideki otluk bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevresindeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA