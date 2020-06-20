Mahalle arasındaki otluk alan yandı
Adıyaman'da mahalle arasındaki boş arazideki otluk yangını korkuttu.
20.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:53
Adıyaman'da mahalle arasındaki boş arazideki otluk yangını korkuttu.
Yangın, Mara Mahallesi Kilise yanındaki boş arazide meydana geldi. Boş arazideki otluk bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevresindeki evlere sıçramadan söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA