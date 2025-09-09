Magnum çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Magnum 2. dönem Prosche çekilişi CANLI izleme linki var mı?

Özellikle Porsche Taycan gibi büyük ödüllerin yer aldığı çekiliş, binlerce kişinin gözünü çevirdiği özel bir etkinlik haline geliyor. Peki, Magnum çekilişi saat kaçta yapılacak, televizyon veya internet üzerinden canlı izlenebilecek mi? İşte tüm detaylar.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Bu kampanya, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından, Milli Piyango İdaresi'nin 03.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-64780 sayılı izni ile düzenlenmektedir. Kampanya 4 dönemden oluşmaktadır:

1. Dönem: 15.04.2025 – 14.06.2025

2. Dönem: 15.06.2025 – 14.08.2025

3. Dönem: 15.08.2025 – 14.10.2025

4. Dönem: 15.04.2025 – 14.10.2025 (ilk 3 dönemdeki tüm katılımlar üzerinden yapılacak genel çekiliş

Magnum çekilişi her dönem belirlenen tarihlerde, noter huzurunda ve yetkililerin katılımıyla düzenleniyor. Çekilişsabah saat 11.00'de başlıyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum veya Magnum Mini ürünlerinden alan tüketiciler, ürün çubukları üzerindeki katılım şifrelerini kullanarak kampanyaya katılabilirler.

Magnum ürünleri için 2 çekiliş hakkı,

Magnum Mini ürünleri için ise 1 çekiliş hakkı verilmektedir.

Magnum çekilişine katılanların en çok merak ettiği sorulardan biri de "hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusudur.

Magnum çekilişini Magnum Turkey Youtube kanalından takip edebilirsiniz.

ÖDÜLLER

Her dönem 10 kişi, 300.000 TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı kazanacaktır.

Dönem genel çekilişinde ise 2 kişi 2024 model Porsche Taycan kazanacaktır (tavsiye edilen satış fiyatı: 8.335.000 TL).

Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelinde geçerlidir ancak telekom ürünleri, fatura ödemeleri, tütün/alkol, şans oyunları, kuyumculuk ve döviz işlemlerinde kullanılamaz. Karttaki bakiyeler 31.03.2026'ya kadar kullanılmalı, nakde çevrilemez veya hesaba aktarılamaz.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çekiliş Tarihleri Dönem: 08.07.2025 – saat 11:00 Dönem: 09.09.2025 – saat 11:00 Dönem: 04.11.2025 – saat 11:00 Dönem: 04.11.2025 – saat 11:30

Kazananlar, her dönem için sırasıyla 12.07.2025, 13.09.2025 ve 08.11.2025 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi ekinde açıklanacaktır. Ayrıca talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır.

Asil talihliler için son başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde başvurmayan asil talihlilerin yerine yedek talihliler yine 15 gün içinde başvuru yapabilecektir. Başvurularda kimlik, okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ibraz edilmelidir.