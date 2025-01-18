Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Hafta içi her gün Tv8'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, son bölümünde bir yarışmacının diskalifiye edilmesi nedeniyle tepki çekti.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı her hafta beş farklı yarışmacının katılımıyla ekrana geliyor. Yarışmanın son gününde puanlamanın ardından Hayriye isimli yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olurken Sevda isimli yarışmacı da programdan diskalifiye edildi.

Zuhal Topal'ın 'Haksız puanlama' nedeniyle Sevda'yı diskalifiye etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Konu, X'te #ZuhalTopallaYemekteyiz etiketiyle TT olurken, kullanıcılardan binlerce eleştiri yorumu geldi.

Hem yarışmaya hem de sunucuya tepki gösteren izleyiciler, programı bir daha seyretmeyeceklerini yazdı.