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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

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Tv8 ekranlarında yayımlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde, bir yarışmacının diskalifiye edilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hafta içi her gün Tv8'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, son bölümünde bir yarışmacının diskalifiye edilmesi nedeniyle tepki çekti.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı her hafta beş farklı yarışmacının katılımıyla ekrana geliyor. Yarışmanın son gününde puanlamanın ardından Hayriye isimli yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olurken Sevda isimli yarışmacı da programdan diskalifiye edildi.

Zuhal Topal'ın 'Haksız puanlama' nedeniyle Sevda'yı diskalifiye etmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Konu, X'te #ZuhalTopallaYemekteyiz etiketiyle TT olurken, kullanıcılardan binlerce eleştiri yorumu geldi.

Hem yarışmaya hem de sunucuya tepki gösteren izleyiciler, programı bir daha seyretmeyeceklerini yazdı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfikret ipek:

ÇOK FUZİLİ PROGRAM.ACUN PARA PARA PAR DİYE DİYE CEHENNEMİ KAZANIYOR

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Zuhalin ruh haline göre yapılan program. Saçmalık tamamen

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet77:

Zuhal Topal'ın diğer proğramlarında da taraf tuttuğunu gördük ve puanlamada adaletsiz davranıyor.

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