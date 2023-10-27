Zeynep Beşerler... EVLİLİĞİNDE ZOR DÖNEMEÇ, AYRI EVE TAŞINDI!

2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile Bodrum'da nikâh masasına oturan Zeynep Beşerler boşanıyor. Yedi yaşında bir oğlu olan oyuncunun, ihanete uğradığı ve bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı iddia edildi.

Zeynep Beşerler, 10 yıl önce Emir İçgören ile evlenmiş, 2016'da oğulları Kerem dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin boşanma hazırlığında olduğu konuşuluyor.

İddiaya göre; İçgören'in eşini aldatmasının ardından çiftin ayrı yaşamaya karar verdi. İçgören, Etiler'de bir ev kiraladı. İkili, boşanma işlemleri için henüz resmi bir işlem başlatmadı.

Evlilik sonrası oyunculuk kariyerine devam etmeyen, son olarak fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da rol alan Zeynep Beşerler'in, kendisini aldattığı öne sürülen eşine mahkeme sürecinde kolaylık sağlamak istemediği belirtildi.

"DEPREM NEDENİYLE TAŞINACAKLAR"

Ünlü çift hakkında geçtiğimiz nisan ayında ayrılık haberleri çıkmıştı. Zeynep Beşerler, iddialara menajeri aracılığıyla yanıt vermişti.

Oyuncunun menajeri, "Ayrılık yok, olası İstanbul depremi nedeniyle yeni bir eve taşınacaklar" demişti.