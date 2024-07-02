Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü izledi

Lan şarkısıyla dünya listelerine giren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Sevilen sanatçı konserinden çok sonrasında yaptığı dansla adından söz ettirdi.

UZAKTAN İZLEMEKLE YETİNDİ

Bastık, konser sonrası gerçekleşen after partide Türkiye'nin genç müzik yeteneklerinden biri olan Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç'le şarkı söyleyip, karşılıklı dans etti. Bastık cesur kıyafetiyle dans ederken bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi de onları uzaktan izledi. İkilinin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Tütüncü'nün bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü, konser esnasında Instagram hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak "Birisi Harbiye'yi yakıyor! Bunun için doğmuşsun resmen! Hastayım sana" notunu düştü.