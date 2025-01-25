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Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenazemde o çalsın

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenazemde o çalsın
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Usta sanatçı Zerrin Özer, vasiyetini açıkladı. Özer, vasiyetinde Janis Joplin'in 'Little Girl Blue' şarkısının cenazesinde çalmasını istediğini söyledi.

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Zerrin Özer, 2023 yılında büyük rahatsızlık geçirmişti. Sağlığı günden güne iyiye giden Zerrin Özer, neden darülacezede tedavi gördüğünü açıkladı.

Sanatçı, Magazin D'ye "İyi bir doktor oradaysa tabii ki oraya gideceğim" dedi ve o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden. Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var. Sarhoş değilim diye yazı yazmak istedim. İstem dışı hareketlerde yaşıyorsunuz"

"ŞU AN DÜNYADAN SESLENİYOR OLURDUM"

Amerika'ya gitmesine annesinin izin vermediğini söyleyen Özer, "Anneciğime Amerika'ya gideceğimde kararlı olduğumu söylerdim ve giderdim. Şu anda zaten dünyadan sesleniyor olurdum" dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Özer, vasiyetini de "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" sözleriyle açıkladı.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yaaa sabır ...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah sağlıklı ömürler versin daha uzun yıllar inşallah aramızda olursunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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