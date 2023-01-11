Zeliha Sunal... 'SEV DÜNYAYI' YENİDEN HAYAT BULDU!

Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Zeliha Sunal, 2023’e yeniliklerle girdi. 3 yıldır peşinden koştuğu “Sev Dünyayı’ adlı şarkıyı yeniden seslendirirken, klip çekimleri için sanata destek olan çevre ve geri dönüşüm firması Exitcom Recycling ile işbirliği yaptı.

DÜNYAMIZI ÇOK SEVELİM

"Sev Dünyayı" adlı şarkıyı farklı yorumlayan Sunal, doğaya, hayvanlara ve çevresine olan duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

"Hepimiz çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi konularda konuşuyoruz. Önemli olan bunun hayatımızın içinde gerçekten var olması ve özellikle öğrendiklerimizi hayata geçirmemiz.

Yoksa boşa kürek çekmiş oluruz" diyen sanatçı ve aktivist Zeliha Sunal, bu konuda farkındalığa dikkat çekecek projelerde yeralmaya devam ediyor.

ELİMİZDEKİLERİN KIYMETİNİ BİLELİM

Şarkıcılığının yanı sıra tasarımcı kimliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, Atıksız Yaşam Platformu'nun da içinde yer aldığı organizasyonun kapanış defilesini gerçekleştirdi.

Defilede günlük hayatta kullandığı alışveriş poşetlerinden, gazete kağıtlarına, torbalardan pet şişe kapaklarına kadar kullanılan malzemelerden kıyafet ve aksesuar tasarlayan Zeliha Sunal, "14 kıyafet tasarladım ve bunlar için okunmuş 2,5 kilo gazete, 8 kilo kullanılmış plastik atık, 350 adet pet şişe kapağı, 100 adet kaset, 2 kilo tekstil atığı kullandım.

Kullandığımız her eşyanın geri dönüşüm için iyi bir malzeme olduğunu unutmayalım. Artık elimizdekilerin de kıymetini bilme zamanı geldi.

Devir ekonomi devri. Atmadan önce düşünelim." mesajını verdi..