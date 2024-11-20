Zara'dan oyunculuk açıklaması: Ses getiren birçok diziden teklif gelmişti

Zara, katıldığı bir programda müzik ve kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk deneyimi olan Zara, geçmişte yapımcıların peşinde olduğunu belirtti.

'OYUNCULUK HEP İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ'

Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Zara, Atıf Yılmaz ve Tarık Akan'ın kariyerindeki etkisine değinerek, 'Oyunculuk yapmayı hep çok istedim. Atıf Yılmaz bana bir teklifle geldi. Tarık Akan ve kadrodaki diğer usta isimlerden çok şey öğrendim. Şu an ses getiren birçok dizi geçmişte bana teklif edilmişti' ifadelerini kullandı.

'TRT BENİM OKULUMDU'

Zara, müzik kariyerinin temellerinin katıldığı yarışmalarda aldığı birinciliklerle atıldığını anlattı. Ünlü isim, ''Birincilikler beni konservatuara götürdü. Sadece Kırşehir türküsünü biliyordum ve tüm sınavlara onunla girdim. TRT'de çok değerli şeflerle çalıştım, orası benim için büyük bir okul oldu.'' dedi.

'ŞÖHRETİ ARABAMLA ANLADIM'

Genç yaşta şöhrete kavuşan sanatçı, "İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındaydım ve bir arabam vardı. Yolda beni görenler korna çalar, selam verirdi. O zaman ünlü olduğumu fark ettim" dedi.