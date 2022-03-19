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Zafer Coşkusunu Sahnede Yaşadı

Snob Magazin - Magazin
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Zafer Coşkusunu Sahnede Yaşadı

Daha önce çıktığı Yeni Gazino Sahnesindeki muhteşem sahne performansıyla kulakların pasını silen başarılı sanatçı Burcu Güneş, yoğun istek üzerine bu akşam yeniden aynı sahnede sevenleri ile buluştu.

Bir önceki sahnesindeki kapalı gişe performansı ile herkesi mest eden güzel sanatçı Burcu Güneş, bu akşamki sahnesinde de sürprizlerle dolu bir sahne performansına imza atttı.

Gazino konseptine özel olarak hazırladığı repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin bir çok ölümsüz eserini de seslendiren Burcu Güneş, 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkusunu da kendisini dinlemeye gelen hayranları ile yaşadı.

Zafer Coşkusunu Sahnede Yaşadı

Snob Magazin / Magazin

Burcu Güneş, Gişe, Magazin, Haberler

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