Zafer Coşkusunu Sahnede Yaşadı

Bir önceki sahnesindeki kapalı gişe performansı ile herkesi mest eden güzel sanatçı Burcu Güneş, bu akşamki sahnesinde de sürprizlerle dolu bir sahne performansına imza atttı.

Gazino konseptine özel olarak hazırladığı repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin bir çok ölümsüz eserini de seslendiren Burcu Güneş, 18 Mart Çanakkale Zaferi coşkusunu da kendisini dinlemeye gelen hayranları ile yaşadı.

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