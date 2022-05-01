Yüsra Geyik'ten Hadise'ye gönderme: Sevgilim yok, olursa konserimde nişan fotoğrafımı paylaşırım

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolüyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Daha önce birçok ünlü ismin giydiği tek düğmeli hırkasıyla görüntülenen oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuşurken Hadise'ye gönderme yaptı.

"EĞER SEVGİLİM OLURSA KONSERİMDE NİŞAN FOTOĞRAFINI PAYLAŞIRIM"

Adı daha önce Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Yüsra Geyik, "Hayatımda şu an için kimse yok. Bu işler zaten nasip kısmet" dedi. Hadise'nin yıllar önceki sözlerine gönderme yapana Geyik, "Şarkıcı Hadise gibi büyük konuşmak istemem. Çünkü kendisi, 'Sevgilimle fotoğrafımı paylaşmam' demişti ama paylaştı. Eğer sevgilim olursa sosyal medya hesabımdan paylaşmam. Konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım" şeklinde konuştu.

HADİSE, KONSERİNDE NİŞAN FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMIŞTI

Ünlü şarkıcı Hadise ve işletmeci Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız nişanlanmıştı. Davetlilere ve çalışanlara görüntü alınmaması için talepte bulunan Hadise, nişandan kareleri konserinde şarkı söylerken arkasındaki ekrana yansıtmıştı.