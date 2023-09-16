Yüsra Geyik, MasterChef ile ilgili paylaşım yaptı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, sosyal medya hesabından MasterChef ile ilgili paylaşım yaptı. Geyik, MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'yı etiketleyerek 'Ramen nerede yenir' diye arattığını belirtti. Yalçınkaya da 'Sen iste yaparız ne demek' yanıtını verdi.

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde boy gösteriyor. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Geyik sosyal medya hesabından MasterChef ile ilgili paylaşım yaptı.

Arama motorunda "Ramen nerede yenir" diye aratan Geyik bu paylaşımına MasterChef jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'yı etiketledi.

Güzel oyuncu paylaşımına "MasterChef izliyorum gözlerim kapalı" notunu düştü.

MEHMET ŞEF KAYITSIZ KALAMADI

Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Yalçınkaya "Sen iste yaparız ne demek" yanıtını verdi.

Yüsra Geyik ise "O zaman ben geliyorum şefim" dedi.