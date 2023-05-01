Yürek Çıkmazı... BABA OĞUL SON KEZ KARŞI KARŞIYA!

'Yürek Çıkmazı'nın 2 Mayıs Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 22. bölümünde neler olacak:

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır.

Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur.

Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar.

Seray'ı dershaneden bir erkek arkadaşıyla gören Yılmaz sinirden deliye döner. Namusunu ayaklar altına aldığını iddia ederek torununu evlendirme kararı alır. Birsen büyük bir yol ayrımına gelir, babası, Seray'a da aynı kaderi yaşatmak üzeredir.

Caner, sırf Halil'in canını yakmak için Armağan'la iş birliği yaparak Zeynep'e yakınlaşmaya çalışır. Fakat Halil buna asla izin vermeyecektir.

Yılmaz oğluna verdiği sözü tutup Halil'in evine gider. Düşman baba oğul, geçmişin tüm sırlarını konuşmak için son kez karşı karşıya gelecektir.