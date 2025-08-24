Yozgat'ta Sürmeli Şenlikleri Coşkuyla Sona Erdi

Yozgat'ta düzenlenen Sürmeli Şenlikleri, son gününde de coşku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliklerin finalinde, müzik grubu Kafadar sahne aldı.

Kent meydanında gerçekleşen konsere binlerce kişi katılırken, Kafadar Grubu seslendirdiği hareketli ve duygusal parçalarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansları ve samimi tavırlarıyla izleyiciden tam not alan grup, şarkılarını Yozgatlılarla birlikte söyleyerek şenlik coşkusunu doruğa taşıdı. 4 gün boyunca halk oyunları gösterilerinden yerel sanatçıların performanslarına, açılışlardan çocuk etkinliklerine kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapan şenlikler, büyük bir katılımla sona erdi. Yozgatlılar, bir sonraki yılın şenliklerini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. - YOZGAT