Yozgat'ta Sürmeli Şenlikleri Coşkuyla Sona Erdi

Yozgat'ta Sürmeli Şenlikleri Coşkuyla Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen Sürmeli Şenlikleri, son gününde müzik grubu Kafadar'ın performansıyla büyük bir coşku yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle dolu dört gün süren şenlikler büyük ilgi gördü.

Yozgat'ta düzenlenen Sürmeli Şenlikleri, son gününde de coşku dolu anlara sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenliklerin finalinde, müzik grubu Kafadar sahne aldı.

Kent meydanında gerçekleşen konsere binlerce kişi katılırken, Kafadar Grubu seslendirdiği hareketli ve duygusal parçalarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansları ve samimi tavırlarıyla izleyiciden tam not alan grup, şarkılarını Yozgatlılarla birlikte söyleyerek şenlik coşkusunu doruğa taşıdı. 4 gün boyunca halk oyunları gösterilerinden yerel sanatçıların performanslarına, açılışlardan çocuk etkinliklerine kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapan şenlikler, büyük bir katılımla sona erdi. Yozgatlılar, bir sonraki yılın şenliklerini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.