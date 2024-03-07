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YouTube'da Fenomen Olmak

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YouTube'da yeni fenomen olmaya başlayan Çiçek ve İbrahim yurt dışında popüler olan akımları yapmaya karar verirler. Çekmeye çalıştığı 'sevgi dolu' içerikler, uyguladıkları kişiler tarafından hoş karşılanmaz ve sert tepkiler alırlar. Her şey kötüye gidiyor derken videoların ne kadar izlendiğini duyunca büyük bir şok yaşarlar.

Youtube'da yeni fenomen olmaya başlayan Çiçek ve İbrahim yurt dışında popüler olan akımları yapmaya karar verirler. Çekmeye çalıştığı 'sevgi dolu' içerikler, uyguladıkları kişiler tarafından hoş karşılanmaz ve sert tepkiler alırlar.

Her şey kötüye gidiyor derken videoların ne kadar izlendiğini duyunca büyük bir şok yaşarlar.

Paşa, sevgilisi Jale'ye evlenme teklifi etmek için hazırlıklar yapar. Arkadaşları ve çalgıcılar Jale'nin evine saklanır. Ancak evde yalnız olduğunu düşünen Jale'nin gaz çıkarmasıyla bütün plan altüst olur. Ne yapacağını bilemeyen Paşa sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

Hayati'nin sunumuyla 'Yaralı Show' programının yine birbirinden renkli konukları vardır. Program boyunca konuklarıyla uğraşan Hayati, büyük bir sürpriz yaşayınca soluğu karakolda alır.

Hüseyin, insanlar ile anlaşma yapıp, onların ruhlarını satın alıp karşılığında en çok istedikleri şeyleri onlara veren bir şeytandır. Bir grup genci ikna etmeye çalışan Hüseyin, gençlerin sundukları gerekçeleri gördükçe neye uğradığını şaşırır.

İsmail, sadece beş kelime konuşabilen bir avukattır. Müvekkilleri İbrahim ve Sadık kuyumcu soymuştur. İsmail'in sadece 5 kelime konuşabildiğini öğrenen hırsızlar tutuklanacaklarını düşünse de İbrahim onları aklamayı başarır. Ancak İbrahim ve Sadık'ın kurtulma sevinci onlara pahalıya patlar.

Hastalanan İbrahim ilgi istediği için eski sevgilisi Mehtap ile barışır. İbrahim'in annesi Yeter de gelince Mehtap ile Yeter arasında mücadele başlar. Annesi ve sevgilisi arasında kalan İbrahim ne yapacağını bilemez.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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